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وزير الخارجية الايراني :الاحتلال يحضى بدعم الغرب واميركا التي تحول دون التوصل لوقف اطلاق النار ووقف الحرب

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

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