مواصلة البحث عن مفقودين في الهجوم الاسرائيلي على ضاحية الجنوبية لبيروت

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مع استمرار عملية رفع الانقاض من الموقع المستهدف في الضاحية الجنوبية لبيروت في غارة جوية اسرائيلية يوم الجمعة، ارتفع عدد الشهداء الى 37 شخصا وعدد الجرحى الى 70 ومن المرجح ان يرتفع هذا العدد بفعل وجود اكثر من 20 مفقود تحت الردم،وقال وزير الصحة اللبناني لا يزال هناك جثامين لم يتم التعرف عليها.

وقال المحلل السياسي، هادي القبيسي، ان" لبنان والمقاومة تدرك ان الحرب مع هذا الكيان وداعميه ليست حرب بسيطة وليست حرب بدون اثمان وانما حرب مكلفة ولكن في الدفاع عن وجود توضع هذه الاثمان والقرابين في سبيل البقاء والمحافظة على الوجود ومنع العدو من الاستمرار في هذا التوغل والتوحش الذي مارسه في غزة".

وقد زار وفد وزاري مكان استهداف وصرح علي حمية وزير الاشغال اللبناني ان هذا القصف بمثابة قصف لكل قوانين الدولية و للمعنى الانسانية.

وردا على هذا الإعتداء قصفت المقاومة الاسلامية في لبنان يوم السبت مناطق الشمالية لفلسطين المحتلة بصليات الصاروخية.

واكد الخبير القانوني، عمر نشابة، ان " العدو الاسرائيلي يقوم باي شيء للتغطية على فشله في الحرب وهو مستعد ان يوسع هذه الجرائم الفظيعة، وهي الجرائم التي يرتكبها الجبان الذي لا يريد ان يواجهه فالمواجهة تكون في جنوب لبنان بين جيش الاحتلال الاسرائيلي والمقاومة فلتواجه المقاومة وهي على اهبة الاستعداد وهي جاهزة للمواجهة باللحم الحي".

وشارك حشود كبيرة في تشييع شهداء الذين ارتقوا في الغارة على الضاحية الجنوبية والتفجيرات التي حصلت يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين، في حين سيتم تشييع القائد الشهيد ابراهيم عقيل المعروف بالحاج عبدالقادر و رفاقه بعد ظهر يوم الاحد في الضاحية الجنوبية لبيروت.