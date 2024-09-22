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منسقة الامم المتحدة الخاصة في لبنان:لايوجد حل عسكري من شانه ان يجعل ايا من الجانبين اكثر امانا مع اقتراب المنطقة من كارثة وشيكة

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

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