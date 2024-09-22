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وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد الشهداء الى 45 في غارة اول من امس على ضاحية بيروت الجنوبية

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

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