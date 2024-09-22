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متحدث الخارجية الايرانية: رغم استشهاد مجاهدين كبار لكن الكيان الصهوني واميركا وباقي حماته الاشرار لن يحققوا اهدافهم الشريرة

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

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