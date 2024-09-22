الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤
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الخارجية الايرانية: الدفاع المقدس يتم اليوم ضد الكيان الصهيوني في نطاق واسع على المستوى الاقليمي ولن يكون مصير هؤلاء المجرمين غير مصير المجرم صدام

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

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