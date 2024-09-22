شاهد.. عشرات الشهداء والجرحى بقصف مدرسة كفر قاسم للنازحين بغزة

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واشار الى انه قبل قليل قامت الطائرات الحربية الاسرائيلية باستهداف مدرسة كفر قاسم للنازحين بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.، ووصل حتى الان 5 شهداء وعشرات الجرحى بينهم حالت حرجة وخطيرة الى طوارئ بمجمع الشفاء الطبي.

واضاف ان طواقم الاسعاف لازالت تحاول الوصول الى هذه المدرسة، لانتشال الشهداء والماصبين المتواجدين تحت الركام وانقاض المدرسة.

وتابع انه تعرضت مدينة شرق غزة وتحديدا في محيط حي الزيتون ودوار الدولة ومنطقة شارع ثمانية ومحيط الكلية الجامعية الى قصف مدفعي عنيف ومتواصل، بالاضافة الى المناطق الغربية لجنوب مدينة غزة حيث يتواصل القصف منذ ساعات الصباح من قبل المدفعية الاسرائيلية وطائرات كواد كابتر.

وبين مراسلنا ان المعاناة الانسانية في خيام وتجمعات المدنيين الفلسطينيين بعد سقوط كثيف للامطار الهائلة على الخيم المهترئة واغرقتها وما يمتلكون من امتعة وطعام ومملتلكات.

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