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مصادر فلسطينية: 7 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال مدرسة كفر قاسم بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

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