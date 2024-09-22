الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٩:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: 16 شهيدا في غارات اسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :