الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤
١٠:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الدفاع اليمني:نعيش مرحلة حرب مفتوحة وطويلة الامد ونعد العدو الصهيوني بالكثير من المفاجات

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :