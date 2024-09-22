ترامب: أميركا ستصل إلى المريخ إذا فزت بالانتخابات!

العالم - الأمیرکیتان

وخلال تجمع انتخابي أجري في كارولاينا الشمالية أمس (السبت)، تعهد ترامب بإرسال مركبة فضائية إلى المريخ إذا انتخب رئيساً. وقال: «نريد الوصول إلى المريخ بحلول نهاية ولايتي».

وأشار إلى أنه سيتحدث إلى الملياردير إيلون ماسك، مؤسس شركة «سبيس إكس» والرئيس التنفيذي لها، في هذا الشأن.

وقال ماسك، المؤيد لترامب، سابقاً، إنه يريد استعمار المريخ، وإنه يخطط لإطلاق مركباته الفضائية إلى الكوكب في غضون عامين.

وخلال التجمّع الانتخابي، قال ترامب أيضاً إنه يتوقع أن يكون الفائز في الانتخابات.

وقبل 45 يوماً من الانتخابات الرئاسية، يطغى الغموض على أي إمكانية لتوقّع النتائج، في ظل احتدام المنافسة بين ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في عدد من الولايات السبع الرئيسية التي من المحتمل أن تحدّد الفائز.

وتحدّت هاريس، ترامب، عبر دعوته إلى مناظرة جديدة عبر شبكة «سي إن إن» في 23 أكتوبر (تشرين الأول)، أي قبل بضعة أيام من الاستحقاق الانتخابي الرئاسي. وقال فريق حملة هاريس في بيان، إن «نائبة الرئيس هاريس مستعدة لمواجهة دونالد ترامب مرة جديدة عبر مناظرة».

من جانبه، رفض ترامب هذا الأمر، وقال: «لقد فات الأوان لإجراء مناظرة جديدة، لقد بدأ التصويت»، في إشارة إلى الاقتراع المبكر الذي انطلق في 3 ولايات الجمعة.