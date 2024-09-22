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الدفاع المدني في غزة..

النساء والأطفال يشكلون النسبة الأعلى بين الشهداء

النساء والأطفال يشكلون النسبة الأعلى بين الشهداء
الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة، بأن الأطفال والنساء يمثلون النسبة الأعلى بين شهداء القصف الإسرائيلي للمنازل السكنية، ومراكز النزوح، خلال أغسطس/ آب الماضي.

العالم - فلسطين

وأوضح الدفاع المدني في بيان مقتضب اليوم الأحد، أن معطيات التقرير الشهري لمهمات طواقمه بمحافظات القطاع تظهر أن من بين كل 10 شهداء كان 3 -7 شهداء من فئة الأطفال والنساء.

ووفقا للتقرير، فإن 2-8 جثامين من بين كل 10 جثامين شهداء تظهر عليها تشوهات، كالبتر والاجتزاء؛ بفعل شدة القصف، وتعرضها لانهيارات الأسقف والكتل الأسمنتية عليهم.

ولفت إلى تزايد عدد الشهداء في الأطفال والنساء؛ بسبب القصف الإسرائيلي المباشر دون سابق إنذار لمنازل المواطنين، وللمدارس، والخيام التي تؤوي النازحين.

وواصلت طائرات ومدفعيات الاحتلال الإسرائيلي قصفها للمباني ومراكز الإيواء في مختلف أنحاء القطاع، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين تحت ركام منازلهم، وكان آخر تلك المجازر قصف مدرسة الزيتون ج ما أدى إلى استشهاد 22 مواطناً جلهم نساء وأطفال.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول يواصل الاحتلال حرب الإبادة على غزة بدعم أمريكي مطلق، ما أسرف عن أكثر من 137 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، و10 آلاف مفقود، ودمار هائل في البنية التحتية وسط مجاعة قاتلة.

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