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الصحة اللبنانية: 3 شهداء و3 جرحى بغارة اسرائيلية على بلدة المالكية الجنوبية

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

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