غضب إسرائيلي من تصريحات وزير الخارجية المصري!

العالم - مصر

وكان عبد العاطي قال في حديث صحفي يوم أمس إنه "لا توجد فجوات واسعة فيما يتعلق بالصفقة الحالية في غزة في الوقت الحالي، لكننا بحاجة إلى إرادة سياسية من جانب تل أبيب".

واعتبرت صحيفة "يسرائيل هيوم" تصريحا كهذا من مسؤول مصري رفيع المستوى مثل وزير الخارجية أنه شحذ للهجة ضد كيان الإحتلال.

كما أكد الوزير المصري ضرورة انسحاب الكيان الصهيوني من معبر رفح ومحور فيلادلفيا و"العودة إلى الوضع ما قبل 7 أكتوبر".

كما أكد أنه ليس هناك ما يمكن الحديث عنه حول اليوم التالي للحرب قبل وقف إطلاق النار، وأنه ينبغي السماح للسلطة الفلسطينية باستعادة السيطرة على قطاع غزة.