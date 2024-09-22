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حماس: نحيي صمود وشجاعة رجال المقاومة اللبنانية امام الة الحرب الصهيونية وتصميمهم على مواصلة القتال دعما لشعبنا الفلسطيني بالقطاع والضفة

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

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