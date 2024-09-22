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بيان حماس بشأن قصف حزب الله مواقع الاحتلال شمال فلسطين المحتلة

بيان حماس بشأن قصف حزب الله مواقع الاحتلال شمال فلسطين المحتلة
الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

أشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس بالرد الواسع الذي قامت به المقاومة الإسلامية في لبنان فجر اليوم الأحد، على المواقع العسكرية والاستراتيجية للكيان الصهيوني ردا على جرائمه في فلسطين ولبنان.

العالم - فلسطين

وأصدرت حماس بيانا وجهت فيه التحية لرجال المقاومة في لبنان على صمودهم وشجاعتهم في مواجهة آلة الحرب الصهيونية، وتصميمهم على مواصلة القتال دعمًا وإسنادًا لشعبنا الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكدت حماس أن رد المقاومة الإسلامية النوعي على جرائم الاحتلال يؤكد فشل المخطط الصهيوني في الاستفراد بقطاع غزة، وفك الارتباط بين المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة في المنطقة، كما أنه يزيد من عدد الهاربين الصهاينة من الجليل بدلًا من إعادتهم كما يدعي المجرم نتنياهو.

وأضافت حماس أن التطور النوعي في رد المقاومة في لبنان والعراق واليمن يعزز من صمود شعبنا الفلسطيني ويربك حكومة الاحتلال التى تحاول أن تفرض معادلات جديدة لصالحها.

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