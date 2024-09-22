عراقجي: أجريت حوارات بناءة حول استقرار وأمن المنطقة في نيويورك+صور

العالم – إيران

وأوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن لقاءات اليوم الأول على هامش مشاركته في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بأنه التقى وزراء خارجية الكويت والبحرين وكوبا و الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي وقد أجرى معهم مناقشات بناءة وجادة للغاية حول استقرار وأمن المنطقة.

وكانت دراسة الأوضاع الراهنة في المنطقة والعلاقات الثنائية وسبل حل الأزمات بما فيها الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد غزة ومحاولته لزيادة التوتر وجر الحرب إلى البلدان الأخرى مثل لبنان من أهم المواضيع المطروحة في هذه اللقاءات.

وتابع بأن هذه اللقاءات تطرقت أيضا إلى قضية فلسطين وجرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان، لافتا إلى أنه ينبغي التعامل مع سياسات الصهاينة ومواجهة جرائمهم التي يمكن لها أن تشعل المنطقة برمتها وتحفها بالمخاطر.

كما صرح أنه عقد ثلاث لقاءات مهمة مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المساعدات الإنسانية لغزة، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الشؤون السورية، وتناولت هذه اللقاءات مباحثات في ثلاث مجالات دولية مهمة وخاصة قضية سوريا وغزة التي تعتبر مهمة في المنطقة.

وفي إشارة إلى أن الكيان الاسرائيلي قد خلق جحيما حقيقيا قي غزة، لفت عراقجي إلى أن الظروف الآنسانية الصعبة وحجم الجرائم المرتكبة والأوضاع المزرية في غزة لا تصدق حقا، والأسوأ من ذلك أن معابر تقديم المساعدات الآنسانية كلها مغلقة ويمنع دخول وتوزيع المساعدات، علاوة على أن المستشفيات التي أنشأها الصليب الأحمر في غزة تعاني من نقص حاد في المرافق وحتى أنه لا يسمح بوصول المساعدات إليها.

وأكد عراقجي على أن الجميع في هذه اللقاءات، أقرّ بأن الكيان الاسرائيلي لم يحقق أيا من أهدافه المعلنة سواء بالقضاء على حماس أو تحرير أسراه، على الرغم من كل الجرائم والجحيم الذي أوجده في غزة، والعائق الرئيسي أمام التوصل إلى هدنة ووقف هذه الحرب هو الدعم الذي تقدمه أميركا والدول الغربية لهذا الكيان.

ونظرا للوضع المزري والمأساوي في غزة والوضيع الخطير في المنطقة، رأى عراقجي أنه: ينبغي على المجتمع الدولي ومجلس الأمن أن يتعاملوا مع هذا الوضع، ولكن للأسف مع سياسات الدول الغربية أصبحنا نرى كيف أصبح الوضع عليه الآن.

كما اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن: المجتمع الدولي قد أصبح الآن أكثر حساسية من أي وقت مضى تجاه السياسات الإجرامية الحقيقية للكيان الصهيوني، الذي لا يدفع المنطقة فحسب بل العالم أيضا في اتجاه خطير.

هذا وأفاد عراقجي بأن اليوم الأحد، سيعقد لقاءات مع نظرائه ومدراء المنظمات الدولية تتمحور حول فلسطين ولبنان، وتشجيع المجتمع الدولي ودول العالم على التصرف بمسؤولية في هذا الصدد.

* هذا والتقى عباس عراقجي وتحدث مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليج الفارسي محمد البديوي في نيويورك مساء السبت بالتوقيت المحلي.

وناقش وزير الخارجية الإيراني والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي القضايا الإقليمية خلال الاجتماع الذي عقد في مقر إقامة عراقجي.

* والتقى عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتحدث مع السيدة سيغريد كاغ منسقة الأمم المتحدة لإعادة إعمار غزة والقضايا الإنسانية، على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

* والتقى عباس عراقجي، الذي زار نيويورك للمشاركة في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء السبت بالتوقيت المحلي، برئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر سبولياريك إيغر.

والتقى عراقجي، مواصلة للقاءاته الثنائية، مع رئيسة لجنة الصليب الأحمر في مقر إقامته قبل وصول رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى نيويورك.

* كما والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجی مع وزیر خارجیة البحرین، عبداللطيف بن راشد الزياني في نيويورك.

* وأجرى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، ووزير خارجية الكويت عبد الله اليحيى، محادثة على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

* وأيضا على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، استضاف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وزير خارجية كوبا برونو رودريغيز باريلا، وتم تبادل وجهات النظر خلال هذا اللقاء.

* كما التقى "غير بيدرسون" الممثل الخاص للأمم المتحدة للشؤون السورية، وتحدث مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.