الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤
٠١:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ قاسم: "اسرائيل" تمثل أعلى درجات التوحش الذين لم نر مثله في عصرنا الحالي

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :