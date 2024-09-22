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الشيخ قاسم: نحن جماعة يأنس مجاهدوها أن يأتيهم الأجل في ساحة المعركة

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

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