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الشيخ قاسم: تألمون كما نألم ولكن نرجو من الله مالا ترجون

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

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