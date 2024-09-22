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الشيخ نعيم قاسم: الاحتلال كان يهدف قتل 5000 شخص بمجزرة البيجر

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

وصف نائب الأمين العام لحزب الله لبنان الشيخ نعيم قاسم الشهيد إبراهيم عقيل بأنه شهيد أرقى الميادين شهيد القدس وفلسطين، لافتا الى ان الكيان الإسرائيلي كان يريد قتل 5000 في مجزرة "البيجر" بلبنان لكنه لم يستطع.

العالملبنان

وفي كلمة له بمراسم تشييع القيادي في المقاومة الإسلامية بلبنان إبراهيم عقيل والمجاهد محمود ياسين حمد أوضح الشيخ نعيم قاسم أن: الشهيد إبراهيم عقيل "عبد القادر" هو أسس قوة الرضوان عام 2008 وكان المعاون الجهادي للأمين العام للحزب.

ووصف الشهيد إبراهيم عقيل بأنه "شهيد أرقى الميادين شهيد القدس وفلسطين".

وقال: الحاج إبراهيم يغادرنا بجسده لكنه يبقى بروحه وعطائه، والمجاهدين الذين سيكملون مسيرته.

وخاطب الشهداء بالقول: أنتم أيها الشهداء الذين رحلتم في ذكرى مولد النبي محمد كرستم وحدة الأمة الإسلامية.

وأكد أن: "إسرائيل" ارتكبت 3 جرائم حرب مؤلمة بالنسبة إلينا وهي تمثل أعلى درجات التوحش الذي لم نر مثيلاً له.

وکشف أن: "إسرائيل" كانت تريد قتل 5000 في مجزرة "البايجر" ولكنها لم تستطع.

وإليكم أبرز ما جاء في كلمة الشيخ نعيم قاسم:

- الاحتلال أراد باستهداف قادة الرضوان شلّ المقاومة وتحريض بيئتها وإيقاف جبهة المساندة ولكن المقاومين عطلوا ذلك

- الجرحى يطمئنون أهلهم ورفاقهم بأنهم عائدون بأي شكل إلى ساحة الجهاد

- عدنا أقوى والميدان سيشهد بذلك

- جبهة الإسناد اللبنانية مستمرة مهما طال الزمن إلى أن تتوقف الحرب على غزة

- لن يعود سكان الشمال بل سيزداد النزوح وسيتوسع الإسناد والحل العسكري الإسرائيلي يزيد مأزق "إسرائيل" وسكان الشمال

- مستعدون لمواجهة كل الاحتمالات العسكرية وسترون النتائج

- لن نحدد كيفية الرد على العدوان ودخلنا مرحلة جديدة عنوانها معركة الحساب المفتوح

- أميركا غارقة من رأسها إلى أخمص قدميها في الإبادة الإسرائيلية والدجل الأميركي لا ينفع

- نحن في حزب الله تزول الجبال ولا نَزُل

- لم يستطع العدو تحقيق أي من أهدافه رغم حجم الجرائم التي ارتكبها ولا سيما منذ تفجير أجهزة البيجر

- الشيخ نعيم قاسم للعدو الإسرائيلي: ستموتون رعباً وسيتفكك اقتصادكم ولن تحققوا أهدافكم ونقلتم المقاومة في فلسطين إلى العالمية

- لن تتمكن "إسرائيل" من تحقيق أهدافها فالمقاومة مستمرة والأسرى لا يمكن أن يخرجوا إلا صفقة تبادل

- جبهة الإسناد في لبنان مستمرة مهما طال الزمن إلا يتوقف العدوان في غزة

- لن يعود سكان الشمال بل سيزداد النزوح والعدوان الإسرائيل يزيد مأزق سكان الشمال ولا يعالج مشكلتهم

- لن ترهبنا التهديدات ونحن مستعدون لمواجهة كل الاحتمالات العسكرية

- ليلة أمس قدمنا دفعة على الحساب ووصلت 3 رشقات صاروخية إلى منطقة حيفا وأصابت أهدافها العسكرية

- ما جرى ليلة أمس دفعة على الحساب في معركة الحساب المفتوح وراقبوا الميدان

- نتابع جبهة الإسناد والمواجهة من خارج الصندوق وسوف نقتلهم ونقاتلهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون

يتبع..

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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