الشيخ نعيم قاسم: الاحتلال كان يهدف قتل 5000 شخص بمجزرة البيجر

العالم – لبنان
وفي كلمة له بمراسم تشييع القيادي في المقاومة الإسلامية بلبنان إبراهيم عقيل والمجاهد محمود ياسين حمد أوضح الشيخ نعيم قاسم أن: الشهيد إبراهيم عقيل "عبد القادر" هو أسس قوة الرضوان عام 2008 وكان المعاون الجهادي للأمين العام للحزب.
ووصف الشهيد إبراهيم عقيل بأنه "شهيد أرقى الميادين شهيد القدس وفلسطين".
وقال: الحاج إبراهيم يغادرنا بجسده لكنه يبقى بروحه وعطائه، والمجاهدين الذين سيكملون مسيرته.
وخاطب الشهداء بالقول: أنتم أيها الشهداء الذين رحلتم في ذكرى مولد النبي محمد كرستم وحدة الأمة الإسلامية.
وأكد أن: "إسرائيل" ارتكبت 3 جرائم حرب مؤلمة بالنسبة إلينا وهي تمثل أعلى درجات التوحش الذي لم نر مثيلاً له.
وکشف أن: "إسرائيل" كانت تريد قتل 5000 في مجزرة "البايجر" ولكنها لم تستطع.
وإليكم أبرز ما جاء في كلمة الشيخ نعيم قاسم:
- الاحتلال أراد باستهداف قادة الرضوان شلّ المقاومة وتحريض بيئتها وإيقاف جبهة المساندة ولكن المقاومين عطلوا ذلك
- الجرحى يطمئنون أهلهم ورفاقهم بأنهم عائدون بأي شكل إلى ساحة الجهاد
- عدنا أقوى والميدان سيشهد بذلك
- جبهة الإسناد اللبنانية مستمرة مهما طال الزمن إلى أن تتوقف الحرب على غزة
- لن يعود سكان الشمال بل سيزداد النزوح وسيتوسع الإسناد والحل العسكري الإسرائيلي يزيد مأزق "إسرائيل" وسكان الشمال
- مستعدون لمواجهة كل الاحتمالات العسكرية وسترون النتائج
- لن نحدد كيفية الرد على العدوان ودخلنا مرحلة جديدة عنوانها معركة الحساب المفتوح
- أميركا غارقة من رأسها إلى أخمص قدميها في الإبادة الإسرائيلية والدجل الأميركي لا ينفع
- نحن في حزب الله تزول الجبال ولا نَزُل
- لم يستطع العدو تحقيق أي من أهدافه رغم حجم الجرائم التي ارتكبها ولا سيما منذ تفجير أجهزة البيجر
- الشيخ نعيم قاسم للعدو الإسرائيلي: ستموتون رعباً وسيتفكك اقتصادكم ولن تحققوا أهدافكم ونقلتم المقاومة في فلسطين إلى العالمية
- لن تتمكن "إسرائيل" من تحقيق أهدافها فالمقاومة مستمرة والأسرى لا يمكن أن يخرجوا إلا صفقة تبادل
- جبهة الإسناد في لبنان مستمرة مهما طال الزمن إلا يتوقف العدوان في غزة
- لن يعود سكان الشمال بل سيزداد النزوح والعدوان الإسرائيل يزيد مأزق سكان الشمال ولا يعالج مشكلتهم
- لن ترهبنا التهديدات ونحن مستعدون لمواجهة كل الاحتمالات العسكرية
- ليلة أمس قدمنا دفعة على الحساب ووصلت 3 رشقات صاروخية إلى منطقة حيفا وأصابت أهدافها العسكرية
- ما جرى ليلة أمس دفعة على الحساب في معركة الحساب المفتوح وراقبوا الميدان
- نتابع جبهة الإسناد والمواجهة من خارج الصندوق وسوف نقتلهم ونقاتلهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون
يتبع..
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