الشيخ نعيم قاسم: الاحتلال كان يهدف قتل 5000 شخص بمجزرة البيجر

العالم – لبنان

وفي كلمة له بمراسم تشييع القيادي في المقاومة الإسلامية بلبنان إبراهيم عقيل والمجاهد محمود ياسين حمد أوضح الشيخ نعيم قاسم أن: الشهيد إبراهيم عقيل "عبد القادر" هو أسس قوة الرضوان عام 2008 وكان المعاون الجهادي للأمين العام للحزب.

ووصف الشهيد إبراهيم عقيل بأنه "شهيد أرقى الميادين شهيد القدس وفلسطين".

وقال: الحاج إبراهيم يغادرنا بجسده لكنه يبقى بروحه وعطائه، والمجاهدين الذين سيكملون مسيرته.

وخاطب الشهداء بالقول: أنتم أيها الشهداء الذين رحلتم في ذكرى مولد النبي محمد كرستم وحدة الأمة الإسلامية.

وأكد أن: "إسرائيل" ارتكبت 3 جرائم حرب مؤلمة بالنسبة إلينا وهي تمثل أعلى درجات التوحش الذي لم نر مثيلاً له.

وکشف أن: "إسرائيل" كانت تريد قتل 5000 في مجزرة "البايجر" ولكنها لم تستطع.

وإليكم أبرز ما جاء في كلمة الشيخ نعيم قاسم:

- الاحتلال أراد باستهداف قادة الرضوان شلّ المقاومة وتحريض بيئتها وإيقاف جبهة المساندة ولكن المقاومين عطلوا ذلك

- الجرحى يطمئنون أهلهم ورفاقهم بأنهم عائدون بأي شكل إلى ساحة الجهاد

- عدنا أقوى والميدان سيشهد بذلك

- جبهة الإسناد اللبنانية مستمرة مهما طال الزمن إلى أن تتوقف الحرب على غزة

- لن يعود سكان الشمال بل سيزداد النزوح وسيتوسع الإسناد والحل العسكري الإسرائيلي يزيد مأزق "إسرائيل" وسكان الشمال

- مستعدون لمواجهة كل الاحتمالات العسكرية وسترون النتائج

- لن نحدد كيفية الرد على العدوان ودخلنا مرحلة جديدة عنوانها معركة الحساب المفتوح

- أميركا غارقة من رأسها إلى أخمص قدميها في الإبادة الإسرائيلية والدجل الأميركي لا ينفع

- نحن في حزب الله تزول الجبال ولا نَزُل

- لم يستطع العدو تحقيق أي من أهدافه رغم حجم الجرائم التي ارتكبها ولا سيما منذ تفجير أجهزة البيجر

- الشيخ نعيم قاسم للعدو الإسرائيلي: ستموتون رعباً وسيتفكك اقتصادكم ولن تحققوا أهدافكم ونقلتم المقاومة في فلسطين إلى العالمية

- لن تتمكن "إسرائيل" من تحقيق أهدافها فالمقاومة مستمرة والأسرى لا يمكن أن يخرجوا إلا صفقة تبادل

- جبهة الإسناد في لبنان مستمرة مهما طال الزمن إلا يتوقف العدوان في غزة

- لن يعود سكان الشمال بل سيزداد النزوح والعدوان الإسرائيل يزيد مأزق سكان الشمال ولا يعالج مشكلتهم

- لن ترهبنا التهديدات ونحن مستعدون لمواجهة كل الاحتمالات العسكرية

- ليلة أمس قدمنا دفعة على الحساب ووصلت 3 رشقات صاروخية إلى منطقة حيفا وأصابت أهدافها العسكرية

- ما جرى ليلة أمس دفعة على الحساب في معركة الحساب المفتوح وراقبوا الميدان

- نتابع جبهة الإسناد والمواجهة من خارج الصندوق وسوف نقتلهم ونقاتلهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون

يتبع..

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