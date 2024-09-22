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الشيخ قاسم: "إسرائيل" لم تحقق أهدافها في فلسطين فلم تستطع القضاء على المقاومة واطلاق سراح أسراها

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

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