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حركة المجاهدين الفلسطينية: هذا الرد المبارك الذي تزامن مع ضربات المقاومة العراقية لاهداف صهيونية يرسخ وحدة الامة وجبهات المقاومة فيها

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

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