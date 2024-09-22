السفير أماني: الإصابة شرف لي لأنني كنت مع شعب لبنان!

العالم – إيران

وفي رسالة له على حسابه الشخصي عبر الفضاء الافتراضي، أوضح السفير الإيراني لدى بيروت "مجتبى أماني" أنه وكما يعلم الجميع أنه اصيب مثل العديد من اللبنانيين تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكي (البيجر) في لبنان.

و صرح أماني بأنه وبفضل الإسعافات الأولية والإجراءات الطبية الهامة التي قام بها الأطباء اللبنانيون ومن ثم بفضل الجهود القيمة للأطباء الإيرانيين، فإن سير عملية علاجه يتقدم بشكل جيد.

واعتبر السفير الإيراني لدى لبنان أن هذه الإصابة شرف له لأنه كان مع شعب لبنان المظلوم في جريمة الحرب هذه.

كما اعرب عن امتنانه وتقديره لجميع المسؤولين والأصدقاء اللبنانيين وأبناء الشعب اللبناني الذين اهتموا بسلامته وعبروا عن محبتهم وتعاطفهم ودعائهم، وأيضا لرئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية والوزراء والمسؤولين الإيرانيين الذين قدموا الإغاثة السريعة لإنقاذ حياة المصابين، وكذلك ثمن جهود الطاقم الطبي اللبناني والإيراني الذي بذل جهدا كبيرا لعلاجه وعلاج المصابين الآخرين.

وتابع أماني سائلا المولى عزوجل أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وعلى الشهداء بالرحمة الواسعة.

هذا وأصيب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى بيروت يوم الثلاثاء 17أيلول/سبتمبر خلال تفجيرات الصهاينة الإرهابية لأجهزة البيجر في لبنان، إثر تفجير جهاز البيجر الذي كان بحوزة أحد مرافقيه.