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الاحتلال يقصف بالفسفور المحرم دوليا بلدتي حولا ومركبا جنوبي لبنان

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

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