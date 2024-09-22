مواصلة عمليات 'القسام' ضد قوات الاحتلال وآلياتهم برفح+فيديو

العالم - فلسطين

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، إن "مجاهدينا تمكنوا من استهداف قوة راجلة بعبوة أفراد "تلفزيونية" وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح جنوب القطاع".

وأعلنت كتائب القسام أنها استهدفت جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "تاندوم" في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح.

وفي بلاغ عسكري منفصل، أكدت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بعبوة "شواظ" في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح.

هذا وفي وقت سابق من يوم أمس أعلنت كتائب القسام أيضا الاستيلاء على آلية عسكرية إسرائيلية مفخخة وطائرات مسيرة تابعة لجيش الاحتلال في المنطقة الشرقية لتلك المدينة المذكورة ونشرت مقطعا مصورا يظهر فيه أحد مقاتليها وهو يتفقد الآلية العسكرية، وقال إن الآلية مليئة بالمتفجرات وسيتم تفكيكها، وتعهد بمواصلة التصدي لجنود الاحتلال.

sv