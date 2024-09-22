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تعزيز التعاون بين إيران وتركمانستان بمجال السكك الحديدية

تعزيز التعاون بين إيران وتركمانستان بمجال السكك الحديدية
الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

عقد اجتماع متخصص بين جمهورية إيران الإسلامية وتركمانستان في محطة سرخس الدولية من أجل زيادة التفاعلات الدولية في مجال السكك الحديدية.

العالمإيران

وعُقد هذا الاجتماع بحضور نائب رئيس سكك حديد تركمانستان والمدير العام للتجارة الخارجية لسكك حديد جمهورية إيران الإسلامية والمدير العام لسكك حديد خراسان في محطة سرخس الدولية من أجل زيادة التفاعلات الدولية للسكك الحديدية.

وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء سبل تطوير التعاون في مجال السكك الحديدية بين البلدين.

وعقد هذا الاجتماع بهدف زيادة التعاون في مجال النقل بالسكك الحديدية وتعزيز التفاعلات التجارية في مجال النقل الدولي، وناقش الطرفان سبل تسهيل وتطوير التجارة ونقل البضائع عبر شبكة السكك الحديدية.

وتجدر الإشارة إلى أن محطة سرخس الدولية، باعتبارها نقطة ربط سكك حديدية مهمة بين إيران وتركمانستان، تلعب دورًا مهمًا في تسهيل الاتصالات التجارية وحركة البضائع بين البلدين.

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