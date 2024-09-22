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شاهد/مسيّرة اسرائيلية تفضح جريمة مروعة للإحتلال بحق فلسطيني اعزل!

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

كشفت مشاهد وحشية صورتها طائرة مسيرة إسرائيلية قيام قوات الاحتلال بالاعتداء على مواطنين فلسطينيين في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

العالم - الإحتلال

وتظهر المشاهد التي صورتها مسيّرة إسرائيلية (أسقطتها المقاومة) إسقاط قنبلة على جريح فلسطيني كان يحاول الاتصال بمن يسعفه.

ووفق المشاهد يحاول رجل فلسطيني الوصول اإلى مفترق طرق تتمركز فيه آليات إسرائيلية مدرعة، حيث يجبره جنود الاحتلال عبر مكبرات الصوت على نزع ملابسه والتقدم ببطء نحوهم، وعندما يصل إلى الآلية -التي يتحصن فيها الجنود- دار بينهم حوار لم تُعرف تفاصيله ولم يُعرف مصير هذا الفلسطيني بعد هذه اللحظات.

وفي الوقت نفسه، كانت طائرة مسيّرة أخرى في سماء قطاع غزة توثق مزيدا من الجرائم والانتهاكات، حيث صورت عمليات تفجير واسعة النطاق لمنازل الفلسطينيين.

وبينما كانت هذه المسيرة تستعد لالتقاط مشهد التفجير التالي، تظهر مساحات التدمير الواسعة التي نفذها الجيش الإسرائيلي في غزة.

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