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الاعلام العبري: بعد تقييم الوضع الامني تقرر تعطيل الدروس يوم غد ايضا من حيفا حتى الحدود الشمالية

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

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