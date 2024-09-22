شاهد/ اللبنانيون يشيعون قائدهم الشهيد 'ابراهيم عقيل'

العالم - لبنان

وتخلّلت مراسم التشييع هتافات من الجماهير الغفيرة، التي حضرت للمشاركة، ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، والولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى هتافات مؤيدة للمقاومة وللأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله.

وفي ردٍ أولي على العدوان الإسرائيلي الإلكتروني على الضاحية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، استهدفت المقاومة مجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة "رافاييل"، المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية، في مستوطنة "زوفولون" شمالي ‏مدينة حيفا المحتلة، باستخدام عشرات الصواريخ من نوع "فادي 1" و"فادي 2" و"الكاتيوشا".

وتابعت المقاومة ردها الأولي عبر تنفيذ عمليتين منفصلتين مستهدفةً قاعدة ومطار "رامات دافيد"، شمالي فلسطين المحتلة، بصواريخ من نوع "فادي 1" و"فادي 2".

وكان "حزب الله" نشر نبذة عن عقيل جاء فيها: "القائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم محمد عقيل الحاج عبد القادر ولد بدنايل (البقاع) في 24-12-1962، من الجيل المؤسس للعمل الإسلامي في بيروت".

وأضاف أن الشهيد عقيل:

- من قادة العمليات البطولية خلال التصدي للاجتياح الإسرائيلي لبيروت مطلع الثمانينيات.

- تولى مسؤولية التدريب المركزي في حزب الله مطلع التسعينيات، ولعب دورا أساسيا في تطوير القدرات البشرية في تشكيلات المقاومة.

- تولى مسؤولية الأركان في المقاومة الإسلامية منتصف التسعينيات.

- تولى مسؤولية وحدة عمليات جبل عامل منذ العام 1997 وحتى ما بعد التحرير، وقاد بشكل مباشر العديد من العمليات النوعية خلال تلك الفترة.

- أسس ركن العمليات في المقاومة الإسلامية، وبدءا ومن العام 2008 شغل موقع معاون الأمين العام حفظه الله لشؤون العمليات وعين عضوا في المجلس الجهادي.

- من قادة التصدي البطولي للعدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006.

- أشرف على تأسيس وتطوير وقيادة قوة الرضوان في المقاومة الإسلامية حتى تاريخ استشهاده.

- كان من القادة الجهاديين الكبار الذين خططوا وأداروا العمليّات ضد الجماعات التكفيرية على حدود لبنان الشرقية وفي القصير والقلمون، وبقية المناطق السورية.

- خطط وأشرف على قيادة العمليات العسكرية لقوّة الرضوان على جبهة الإسناد اللبنانية منذ بداية معركة طوفان الأقصى.

- ارتقى شهيدا على طريق القدس إثر عملية اغتيال إسرائيلية غادرة بتاريخ 20/09/2024 في ضاحية بيروت الجنوبية".