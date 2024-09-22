 تصاعد الجدل في المنصات الرقمية بعد العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

العالم - نقطة تواصل

وتحت عنوان "نحن في مرحلة جديدة من الحرب"، شن العدو الإسرائيلي هجومه على لبنان، مستهدفاً الضاحية الجنوبية للمرة الثالثة. هذا العدوان، الذي وصفه البعض بأنه "إبادة جماعية"، لم يراعِ أي اعتبارات إنسانية أو قانونية أو أخلاقية.

تفاعل المستخدمون بشكل كبير مع الحدث، حيث تداولوا آلاف التغريدات والمنشورات عبر هاشتاجات مختلفة، أبرزها هاشتاج "البيجر"، الذي تصدر الترند في مواقع التواصل الاجتماعي. من بين التدوينات التي لاقت انتشاراً واسعاً، كانت تدوينة محمد عاشور التي قال فيها: "حسبنا الله ونعم الوكيل، الإرهاب لا يوقف أحد"، وزكوان الذي علق: "إذا لم نرجعهم فلن يتوقفوا، ما زكيا قائم على دماء العرب".

كما عبر آخرون عن غضبهم واستيائهم من الصمت الدولي تجاه هذا العدوان. كتب أبو عبد العزيز: "ما دام العالم الغربي والإسلامي ساكت، متواطئ، مؤيد، وممول ومسلح، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الصهيونية، لا يشبع هذا الكيان الصهيوني من شرب الدم".

لا تزال ردود الفعل تتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يستمر المستخدمون في التعبير عن غضبهم واستيائهم من العدوان الإسرائيلي، مطالبين بردود فعل قوية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.



تستمر التفاعلات على المنصات الرقمية حول العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت، في ظل تصاعد الغضب والاستياء من الصمت الدولي.