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الاعلام العبري: اصابة عدد من الجنود بانفجار صاروخ مضاد للدروع بمركبة عسكرية في الشمال

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

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