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رئيس الاركان الاسرائيلي: اعادة المختطفين جميعا احد اهداف الحرب وعلينا تحقيق هذا الهدف سريعا

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

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