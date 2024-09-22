بزشکیان: سأكون صوت الشعب الإيراني في الأمم المتحدة، وبنكيران: تطبيع المغرب مع "إسرائيل" لم يعد له مبرر

العالم - بانوراما

الملف الأول: أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ستكون لإسماع العالم صوت المطالبة بالحق والعدالة.



وقبيل مغادرته طهران متوجها إلى نيويورك، قال بزشكيان إن قيام الأمم المتحدة بواجبها الصحيح يجعل من الصعب على أي دولة أن تقصف الدول الأخرى، وتقتل النساء والأطفال، منتقدا دعم بعض الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان لجرائم الكيان الإسرائيلي. وأوضح بزشكيان أن لقاءاته المقررة على هامش اجتماعات الجمعية العامة ستتناول إحلال الأمن والسلام في العالم.

الملف الثاني: دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي المعارض عبد الإله بنكيران إلى إعادة النظر في اتفاق التطبيع بين بلاده والكيان الإسرائيلي. وقال بنكيران الذي شغل سابقا منصب رئيس الحكومة إن الاتفاقات التي تجمع المغرب بما تسمى "إسرائيل" لم يعد لها مبرر معقول أو منطقي أو أخلاقي. وبشأن العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه والضفة الغربية ولبنان، قال بنكيران إن المقاومة في لبنان لا تزال صامدة وثابتة.