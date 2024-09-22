باكستان وجمهورية أذربيجان تعزيان إيران بحادث منجم طبس

العالم – إيران

ونقلا عن العلاقات العامة بمكتب رئيس الوزراء الباكستاني الذي توجه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن الأخير بعث برسالة عزاء في مقتل عدد من عمال المنجم بمدينة طبس الإيرانية.

وكتب شهبار شريف إلى رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية: نعرب عن تعازينا للرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان، ونعرب عن تضامننا مع أسر الضحايا والمصابين.

وأضاف: إن حكومة وشعب باكستان، يؤكدان على وقوفهما مع شعب وحكومة إيران في هذا الوقت العصيب.

جمهورية آذربيجان تعزي بضحايا انفجار منجم طبس

وعقب انفجار منجم مدينة طبس للفحم في شرق إيران ووفاة عدد من العاملين فيه، أعربت وزارة خارجية جمهورية آذربيجان عن تعازيها لإيران حكومة وشعبا.

ونشرت وزارة خارجية جمهورية آذربيجان رسالة أعربت فيها عن تعازيها لإيران حكومة وشعبا عقب حادث منجم طبس الفحم.

وكتب الخارجية الآذربيجانية في رسالة على موقع X: "أننا نقدم تعازينا لحكومة وشعب إيران، وكذلك لأسر الأشخاص الذين لقوا حتفهم في انفجار منجم للفحم في محافظة خراسان".

وفي هذه الرسالة، تمنت باكو للمصابين الشفاء العاجل وأعربت عن أملها في رفع تداعيات هذا الحادث المؤسف بسرعة.