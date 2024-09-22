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حرس الثورة الاسلامية يعلن تفكيك شبكة مكونة من 12 عنصرا مرتبطة بالكيان الصهيوني في 6 محافظات ايرانية كانت تخطط لعمليات ارهابية

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

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