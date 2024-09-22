نتنياهو يلخص ما يريده من الحرب مع حزب الله!

العالم - فلسطين

وقال نتنياهو: "نركز على إبعاد (حزب الله) وتقليص قدراته"، ورفض التعهد بفترة القتال وتحدث عن قطع العلاقة بين غزة ولبنان.

وأضاف أن الحرب "ستستمر إلى حين نحقق الهدف وهو القضاء على منصات إطلاق الصواريخ لحزب الله ..من الأفضل ألا نخوض حربا شاملة، ولكن يجب علينا إبعادهم عن حدودنا".

وأشار نتانياهو إلى مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة "حماس" زاعما: "أنا أوافق على المبادرة ولم أغير شيئا. حماس هي التي لا تريد التوصل إلى اتفاق"، لافتا إلى أنه "بحسب المعلومات لدينا فإن نحو نصف الاسرى أحياء فقط".