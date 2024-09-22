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حرس الثورة الاسلامية: بعد الفشل المدوي للاحتلال وداعميه الغربيين بغزة ولبنان، يحاول قادة الكيان نقل ازماتهم الى ايران هربا من مأزقهم الاستراتيجي

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

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