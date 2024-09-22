الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

قوات الاحتلال تحتجز عشرات الفلسطينيين خلال اقتحامها بلدة حارس شمال غرب سلفيت

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :