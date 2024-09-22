الإحتلال يقصف مناطق بجنوب لبنان بقنابل الفوسفور وحزب الله يرد

العالم - لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن إسرائيل استهدف بالقصف المدفعي والفوسفوري بلدات رب ثلاثين وأطراف بلدتي مركبا وحولا لجهة وادي هونين.

وأضافت أن الطيران الاستطلاعي والمسّير يحلق بشكل مكثف فوق قرى منطقتي صور وبنت جبيل.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال شنت غارة على بلدة حولا وإحدى بلدات قضاء مرجعيون في محافظة النبطية جنوب البلاد.

من جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني شن هجومين جويين بأسراب من المسيرات الانقضاضية على تموضعات مستحدثة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المنارة وثكنة يفتاح، مشيرا إلى إصابة الأهداف بدقة.