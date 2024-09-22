كلمة مرتقبة للرئيس الإيراني في نيويورك.. إليكم أبرز محاورها

العالم - خاص بالعالم

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.. المطالبة بالحق والعدالة في سلم أولويات الكلمة التي سيلقيها بزشكيان من على المنصة الدولية.

بزشكيان وقُبيلَ مغادرتهِ طهران دعا الأمم المتحدة إلى القيام بواجباتها منتقداً دعم بعد الدول لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.



الجرائم الإسرائيلية دفعت بوزيرُ الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى التحذير من خطورة الوضعَ في المنطقة داعيا المجتمعَ الدولي الى وضعِ حدٍ للأوضاعِ المأساوية في غزة.

لكن الجرائم الإسرائيلية سوف تتجاوزها المقاومة في المنطقة.. الكلام للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الذي أكد أن المقاومة في المنطقة قد عبرت عدة عواصف خلال العديد من السنوات و على الرغم من استشهاد العديد من المجاهدين الا انها وبتعزيزها المتزايد لقوتها تفاجىء الاعداء دوما.

في المقابل فإن الكيان الإسرائيلي هو على وشك الإنهيار وأن التحركات العدوانية الإسرائيلية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني هي محاولات يائسة من الكيان المحتل وأذنابه هذا ما أكده المتحدث باسم الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي مؤكدا أن طهران تمتلك أحدث المعدات العسكرية المصنعة محليا، بما فيها الصواريخ والطائرات المسيرة والغواصات، الى جانب المجالات العلمية والتكنولوجية والعسكرية والسياسية.