الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤
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كتائب شهداء الاقصى تستهدف قوة اسرائيلية خاصة بالاسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة بعد تسللها الى طوباس

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

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