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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في جنوب الجولان خشية تسلل مسيرات

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

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