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جريحان برصاص الاحتلال خلال مواجهات في قرية عربونة شرق جنين بالضفة الغربية

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

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