الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وسائل اعلام اسرائيلية: طائرة مسيرة من العراق تحلق فوق بحيرة طبريا

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :