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28 مصابا إثر زلزال بشدة 5.2 درجات في بجنورد شرق إيران

28 مصابا إثر زلزال بشدة 5.2 درجات في بجنورد شرق إيران
الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس منظمة الطوارئ في محافظة خراسان الشمالية (شمال شرقي إيران، عن اصابة 28 شخصا إثر الزلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، والذي ضرب المدينة عصر اليوم الأحد.

وأوضح د.تقي دولت آبادي في حديث لبعض وسائل الإعلام أن 18 شخصا من هؤلاء المصابين تلقوا العلاج ميدانيا في مشافي خراسان الشمالية.

وأضاف هذا المسؤول أن: عددا من المصابين تعرضوا إلى بعض الكسور والصدمات المعتادة، وقد وضعوا تحت العناية الطبية.

وأكد دولت آبادي أنه فور تبلغ خبر الزلزال في بجنورد اليوم، دخلت الفرق الطبية والمراكز العلاجية، وأيضا فرق الرد السريع التابعة لدائرة الطوارئ وسيارات الإسعاف والمراكز العلاجية على صعيد المحافظة، في حالة التأهب.

يذكر أن زلزالا بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، ضرب عصر اليوم الاحد (عند الساعة الرابعة و13 دقيقة و31 ثانية)، مدينة بجنورد مركز محافظة خراسان الشمالية.

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