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اذاعة جيش الاحتلال: طائرات مسيرة اطلقت من العراق تخترق اجواء "اسرائيل"

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

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