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المقاومة الاسلامية في العراق تهاجم بالطائرات المسيرة اهدافا اسرائيلية في الاغوار

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

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