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اعلام الاحتلال: انفجار طائرة مسيرة قرب قاعدة عسكرية في الاغوار جنوب الجولان

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

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