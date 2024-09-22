الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٨:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الطائرات الحربية الإسرائيلية تستهدف بغارتين بلدة الطيبة جنوب لبنان

الأحد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :